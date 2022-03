Ernst Prost droht mit dem Verkauf von Schloss Leipheim

Plus Der ehemalige Liqui-Moly-Chef Ernst Prost ist sauer auf die Stadt Leipheim. Die legt ihm nicht Steine, sondern einen Poller in den Weg.

362.500 Euro zahlte Ernst Prost im Dezember 2006 für das Leipheimer Schloss. Eine siebenstellige Summe investierte der ehemalige Geschäftsführer von Liqui Moly in die anschließende Renovierung. Seitdem wohnt der heute 65-Jährige im Wahrzeichen der Stadt. Doch das könnte sich bald ändern. Der Grund dafür: Ein Elektropoller verhindert seit einigen Monaten die Zufahrt zu seinem Schloss. Das will er sich nicht länger gefallen lassen.