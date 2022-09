ESS Kempfle aus Leipheim kauft Elektro-Sparte der Firma Zaiss aus Giengen

Die Leipheimer Firmengruppe Kempfle, eines der größten Photovoltaik-Unternehmen der Region, kauft die Elektro-Sparte der insolventen Firma Zaiss auf.

Mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten für die Leipheimer Firmengruppe ESS Kempfle – und es werden immer mehr. Das Unternehmen ist auf die Installation von Photovoltaik-Anlagen spezialisiert und ist mit jährlichen Wachstumsraten von mehr als 50 Prozent einer der regionalen Branchenführer. Nun wächst ESS Kempfle weiter und kauft die Elektro-Sparte der alteingesessenen Giengener Firma Zaiss.

Eine gute Nachricht für beide Seiten, denn: „Alle Mitarbeiter können bleiben und werden übernommen“, sagt Wolfgang Kempfle, Chef der Firmengruppe. Fünf Elektriker, drei Auszubildende sowie eine Verwaltungskraft werden von der neu gegründeten Gesellschaft, der ESS eTechnik Brendle GmbH, übernommen. Gleiches gilt für bestehende Aufträge. Etwa mit der Stadt Giengen oder renommierten Unternehmen aus dem Umland, wie der Rettenmeier-Gruppe am Standort Herbrechtingen oder Bosch-Siemens in Dillingen.

Arnold Brendle wird Betriebsleiter der neuen Firma

Betriebsleiter der neuen Firma ist Arnold Brendle, der zuvor Geschäftsführer bei Zaiss war, die im Mai Insolvenz angemeldet hat. Geschäftsführer wird Patrick Fischer, er arbeitet als langjährige Führungskraft bei Kempfle und wird in Leipheim und Giengen arbeiten. Bettina Kempfle, Geschäftsführerin von ESS Kempfle, erklärt die neue Rollenaufteilung: „Brendle ist ein super Praktiker und hat seine Stärken im Umgang mit den Kunden.“ Deshalb soll er vermehrt vor Ort sein und Fischer die Leitung übernehmen. Ansonsten bleibt fast alles beim Alten: Die Telefonnummern bleiben bestehen, genauso die Adresse: Obertorstraße 12-14. Auch die Angestellten der neuen Firma eTechnik Brendle werden weiterhin in Giengen arbeiten, bestätigt Bettina Kempfle. Lediglich administrative Tätigkeiten, wie Buchhaltung und Marketing, werden künftig von Leipheim aus übernommen.

Als Grund für den Kauf der Elektro-Sparte gibt Wolfgang Kempfle die gute Auftragslage sowie das Wachstumspotenzial an, das er im Zaiss-Ableger sieht. Bettina Kempfle ergänzt, dass ihr Unternehmen bei der aktuellen Auftragslage das weitere Personal und den „neuen Standort“ gut gebrauchen könne. So erweitern sie ihr Verbreitungsgebiet und sind „näher und schneller beim Kunden“, sagt Bettina Kempfle. Die Angestellten der Metallbearbeitungssparte sind größtenteils in anderen Betrieben untergekommen.

Neue Firma hat bereits zehn Stellenangebote ausgeschrieben

Beim Stichwort Personal ergänzte sie, dass sie immer auf der Suche nach neuen, qualifizierten Arbeitskräften seien. Auch die neue Firma sucht aktuell etwa zehn Elektriker – ein Vertrauensbeweis. „Das Vertrauen ist auf jeden Fall da, sonst hätten wir das nicht gemacht. Und genügend Arbeit haben wir sowieso“, so Bettina Kempfle. Über den Kaufpreis wurde mit dem Ulmer Insolvenzverwalter Martin Hörmann Stillschweigen vereinbart. Nur so viel: Er liege im fünfstelligen Bereich, sagt Wolfgang Kempfle.

Wolfang Kempfle vertreibt und installiert mit seiner Firma ESS Kempfle Photovoltaik-Technik für Unternehmen und Privatpersonen. Foto: Bernhard Weizenegger

Er kennt seinen neuen Betriebsleiter schon seit Jahren. Brendle stammt aus der Nähe von Augsburg und war bis 2017 selbst bei Kempfle angestellt. Mit der Übernahme der alten Zaiss GmbH wagte der 50-jährige Elektromeister 2020 den Schritt in die Selbstständigkeit. Doch unerkannte Altlasten des Betriebs, der nach wie vor, und seit mehr als 60 Jahren, in der Giengener Innenstadt residiert, waren nicht mehr zu stemmen. Mitte Mai folgte der Gang zum Amtsgericht.

Brendle und Kempfle planen nun die Zukunft. So sollen möglichst alle Kunden an Bord bleiben und die neue ESS eTechnik Brendle GmbH soll überdies Aufträge für die Kempfle-Gruppe akquirieren und ausführen. Die Situation ist günstig, weil fast überall Handwerker fehlen. „Bis Jahresende sind genügend Aufträge da“, so Brendle. Das Auftragsvolumen beziffert er auf etwa eine halbe Million Euro bis Jahresende. Dazu gehören künftig auch Montagen und Inbetriebnahmen von PV-Anlagen genauso wie das Geschäftsfeld Haustechnik: Kempfle bietet im Neubau an, alle Sanitär- und Elektroinstallationen aus einer Hand vorzunehmen, und wächst in diesem Segment ähnlich wie im Geschäftsfeld Photovoltaik, Speicher und Wallboxen. 2022 plant die Unternehmensgruppe ESS Kempfle einen Umsatz von 35 Millionen Euro. (AZ mit fmg)