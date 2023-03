Firma Oechsle in Leipheim wird verkauft

Das Unternehmen HL Display mit Hauptsitz in Stockholm möchte die Leipheimer Firma Oechsle sowie das Schwesterunternehmen werba print & display aus Bühl kaufen.

HL Display aus Schweden plant den Kauf von Oechsle Display Systeme und werba print & display aus Leipheim. Das teilen beide Unternehmen in einer Pressemitteilung am Dienstag mit. Darin heißt es: HL Display habe eine Vereinbarung zum Zukauf von Oechsle, einem Hersteller von Kommunikations- und Regalmanagementlösungen, und dem Schwesterunternehmen werba print & display, einem Anbieter von Druck- und Displaylösungen, unterzeichnet. Dieser Kauf werde die Präsenz von HL in Deutschland deutlich ausweiten und die Position des Unternehmens als führender Anbieter von In-Store-Merchandising- und Kommunikationslösungen für Lebensmitteleinzelhändler in Europa weiter stärken. HL wurde 1954 gegründet und ist heute in mehr als 70 Ländern vertreten. Die Firmengruppe hat ihren Hauptsitz in Stockholm sowie Vertriebsgesellschaften in 23 Ländern, die 39 Länder abdecken.

Oechsle und Werba sind in Leipheim und Bühl angesiedelt

Oechsle Display Systeme mit Hauptsitz in Leipheim wurde 1956 gegründet und beschäftigt etwa 160 Mitarbeiter. Das Familienunternehmen kann laut Pressemitteilung auf eine lange Geschichte der Innovation zurückblicken, darunter der in den 1970er-Jahren eingeführte Plakatrahmen aus Kunststoff. Heute erwirtschafte Oechsle einen Jahresumsatz von 13 Millionen Euro mit einem großen Sortiment an Lösungen für Regalmanagement, Preisauszeichnung und Verkaufsförderung.

Das Schwesterunternehmen werba print & display entwickelt, gestaltet und produziert maßgeschneiderte Displaylösungen aus Materialien wie Kunststoff und Metall, sowie hochwertige Druckerzeugnisse für den Lebensmittelhandel sowie den Non-Food-Einzelhandel und Markenanbieter. Das 1975 gegründete Unternehmen befindet sich seit 2004 im Besitz der Familie Oechsle und hat seinen Sitz in Bühl. Die etwa 140 Mitarbeiter erwirtschaften ebenfalls einen Jahresumsatz von etwa 13 Millionen Euro.

Björn Borgman, CEO von HL Display freut sich laut Mitteilung, bekannt zu geben, beide Firmen kaufen zu wollen: "Beide Unternehmen sind angesichts ihrer beeindruckenden Erfolgsbilanz und starken Position in Deutschland, einem Markt, in dem wir unsere Präsenz ausbauen wollen, eine großartige Ergänzung für HL."

Björn Borgman, CEO von HL Display. Foto: HL Display

Er fährt fort: "Da das Produktangebot von Oechsle dem von HL ähnlich ist, können beide Sortimente und Geschäftsmodelle im Kundeninteresse verbunden werden. Werba hingegen wird es uns ermöglichen, unseren Kunden in Mitteleuropa Druckerzeugnisse und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, ähnlich wie wir es heute schon in Großbritannien tun. Ich bin sicher, dass uns dieser Zukauf für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft rüsten wird."

Die Käuferfirma mit Sitz in Schweden hat über 1000 Mitarbeiter

Margit Oechsle, Eigentümerin der Unternehmen in Leipheim und Bühl sagt: "Ich bin stolz auf die Unternehmen, die meine Familie gemeinsam mit unseren Mitarbeitern in über 60 Jahren aufgebaut hat, erst mit Oechsle und dann auch mit werba. Wir haben eine lange Geschichte der Innovation und Produktion hochwertiger Produkte, und ich glaube, es ist der richtige nächste Schritt für Oechsle und werba, Teil von HL zu werden. Ich freue mich darauf, dass das Geschäft auch in Zukunft weiter floriert."

HL hat fünf Produktionsstätten, die sich in Schweden, Polen, Großbritannien und China befinden. Dort werden industrielle Prozesse durchgeführt, darunter Kunststoff- und Metallherstellung, Druck und Montage. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben 1100 Mitarbeiter und einen Nettoumsatz von 1900 Millionen Schwedischen Kronen. HL ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten schwedischen Unternehmensgruppe Ratos. Der Kauf beider Unternehmen wird laut Pressemitteilung voraussichtlich am 3. April 2023 vollzogen sein. (AZ)