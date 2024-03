Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Leipheim entdeckt

In Leipheim wurde am Montag eine Fliegerbombe entdeckt. Die Entschärfung des Fundes erfolgte noch am selben Tag. Umliegende Gebäude mussten evakuiert werden.

Auf dem Gelände eines Gewerbegebietes in Leipheim ist am Montagvormittag bei Sondierungsarbeiten einer Fachfirma eine Fliegerbombe gefunden worden. Nachdem die Polizei davon in Kenntnis gesetzt worden war, bestätigte ein Kampfmittelbeseitigungsdienst, dass es sich bei dem Fund tatsächlich um eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem Gewicht von etwa 250 Kilogramm handelte. Da entschieden wurde, die Fliegerbombe noch am selben Tag zu entschärfen, wurden daraufhin Räumungs- und Absperrmaßnahmen in einem Sicherheitsradius von 500 Metern eingeleitet. Davon betroffen waren überwiegend Gewerbebetriebe, inklusive eines Supermarktes, sowie das Wohngebiet in der Herman-Köhl-Straße. An dem Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Günzburg Beamte der Bereitschaftspolizei sowie Kräfte des Bayerischen Roten Kreuzes und der Johanniter Unfallhilfe beteiligt. Die Entschärfung erfolgte gegen 17.30 Uhr, daraufhin konnten alle Maßnahmen wieder aufgehoben werden. (AZ)