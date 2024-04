Gartenhallenbad in Leipheim: Eröffnungstermin steht noch nicht fest

Plus Bei der Zweckverbandsversammlung hatten manche gehofft, einen Eröffnungstermin für das Bad in Leipheim zu erfahren. Geplant wird nach wie vor mit Jahresende.

Bei der Zweckverbandsversammlung Hallenbad Nord am Dienstag im Landratsamt wurde der aktuelle Sachstand zur Sanierung des Leipheimer Gartenhallenbads vorgetragen. Klar ist, dass Vereine und Schulen sich bald schon bereit machen dürfen.

Der Österreicher Architekt Hagen Pohl informierte die Verbandsmitglieder über die bekannte Verzögerung und die Arbeiten, die noch durchgeführt werden. Im Wesentlichen abgeschlossen seien etwa die Rohbauarbeiten, die Haustechnik und beispielsweise die Montage der PVT-Anlagen. Neben der Fertigstellung des Innenbereichs seien bald auch die Garten- und Landschaftsbauarbeiten bei den Außenanlagen, wie dem Saunahof, an der Reihe.