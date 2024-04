Grenzpolizei kontrolliert auf der A8 bei Leipheim und nimmt Mann fest

Bei einer Kontrolle bei Leipheim nahmen Polizisten einen 31-Jährigen fest, der per Haftbefehl gesucht wurde. Sie erwischten außerdem zwei illegale Einwanderer.

Die Grenzpolizei Pfronten hat bei einer Kontrolle am Montag von Fernbussen auf der A8 bei Leipheim einen Mann festgenommen und zwei Männer erwischt, die sich illegal in Deutschland aufhalten. Die Beamten nahmen einen 31-jährigen Rumänen fest und brachten ihn in die nächste Justizvollzugsanstalt, weil gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Zwei russische Brüder im Alter von 18 und 19 Jahren hielten sich illegal in Deutschland auf und stellen bei der Kontrolle einen Asylantrag. Die Polizei brachte sie in das nächste Ankerzentrum. (AZ)

