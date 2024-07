Grenzpolizei stellt Luxus-Auto aus Belgien auf A8 bei Leipheim sicher

Auf der A8 bei Leipheim haben am Donnertag Beamte der Grenzpolizeiinspektion Lindau einen Wagen kontrolliert, der von der belgischen Behörden zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Laut Pressebericht war der hochwertige belgische Pkw, besetzt mit drei jungen Männern, auf der A8 in Fahrtrichtung München unterwegs, als die Beamten diesen kontrollierten. Eine Überprüfung des Autos ergab, dass der diese durch belgische Behörden zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit stellten die Beamten fest, dass der Vorbesitzer die Ratenzahlungen für den geleasten Pkw nicht gezahlt hat. Die Polizei stellte den Pkw sicher. Zudem informierten die Beamten die Behörden in Belgien über die Sicherstellung des gesuchten Fahrzeuges. Die Fahrzeuginsassen durften ihre Reise fortsetzen, mussten sich jedoch um ein neues Fortbewegungsmittel kümmern. (AZ)

