"Ein Leuchtturmprojekt": die Arge Donaumoos wird mit UN-Preis ausgezeichnet

Plus Seit 1990 arbeitet die Arge Donaumoos an dessen Schutz und Weiterentwicklung. Jetzt belegt der Verein einen Spitzenplatz beim UN-Dekaden-Projektwettbewerb.

Das Donaumoos erstreckt sich von Langenau bis nach Gundelfingen. Gut die Hälfte der 4000 Hektar großen Moorfläche, also ab Leipheim, betreut seit mehr als drei Jahrzehnten die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Schwäbisches Donaumoos. Im Jahr 1990 wurde dieser Verein ins Leben gerufen und will sich um den Schutz und die gezielte Weiterentwicklung dieses Moorlands kümmern. Jetzt belegen die Naturschützer einen Spitzenplatz im UN-Dekaden-Projektwettbewerb.

Im Rahmen dessen zeichnet das Bundesumweltministerium gemeinsam mit dem Bundesamt für Naturschutz aktuelle, repräsentative Projekte zur Wiederherstellung, Erhaltung oder Pflege von Ökosystemen aus und macht sie öffentlichkeitswirksam bekannt. Die ausgezeichneten Projekte sollen weitere Aktivitäten zur Wiederherstellung von Ökosystemen in Deutschland anregen.