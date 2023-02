Leipheim, Gundelfingen

06:00 Uhr

Die Moore der Region sind ein unbekannter Schatz vor der Haustür

Plus Der 2. Februar ist der Welttag der Feuchtgebiete. Die Arge Schwäbisches Donaumoos klärt auf, warum der Schutz der Moorgebiete in unserer Region so wichtig ist.

Von Nadine Ballweg Artikel anhören Shape

Mittlerweile sind zwölf Jahre vergangen, seit der Große Brachvogel zuletzt im Leipheimer Moos gebrütet hat. Zwar besucht der Vogel mit dem langen Schnabel das Gebiet noch zur Nahrungssuche, doch zum Brüten kommt er nicht mehr hierher. Die Torfabsenkung durch die Austrocknung des Moores hat dazu geführt, dass der Offenlandbrüter nicht, so wie er es während der Brut benötigt, über mindestens 200 Meter hinwegsehen kann. Deshalb sucht er andere Gebiete auf, um den Nachwuchs zur Welt zu bringen. Doch noch ist nicht alles verloren. Die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Schwäbisches Donaumoos in Leipheim möchte den Brutvogel wieder in das Schwäbische Donaumoosgebiet zurückbringen.

