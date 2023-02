Gutes Holz aus heimischen Wäldern wird bis nach Frankreich verkauft

Die besten Baumstämme aus Nord- und Mittelschwaben wurden bei der Wertholzsubmission in Leipheim versteigert. Käufer kommen aus vielen Ländern.

Etwa 1500 Festmeter (fm) Holz kamen für mehr als 650.000 Euro bei der 16. Wertholzsubmission in Leipheim unter den Hammer. Geschäftsführer Kay Reiff der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Günzburg-Krumbach informierte am Freitag mehrere hundert Interessierte bei der öffentlichen Platzbegehung auf dem Holzlagerplatz im Stadtteil Riedheim, welche Baumarten am gefragtesten waren. Die Submission in Riedheim ist in der Holzbranche bekannt und zieht auch Käufer aus den Nachbarländern Österreich, Schweiz, Frankreich und Dänemark an. Aus dem teuersten Baum, ein Eichenstamm mit 0,82 fm und 3 m Länge zum Preis von 1663 Euro/fm werden in Frankreich Holzfässer gebaut werden.

27 Bilder Heimisches Holz wird zu hohen Preisen versteigert Foto: Bernhard Weizenegger

Die Wertholzsubmission bietet die Möglichkeit, an einem Verkaufsplatz auf dem Weg einer geschlossenen schriftlichen Versteigerung für die Verkäufer einen guten Marktplatz für wertvolle Holzstämme zu finden. Dazu haben sich die FBG Günzburg-Krumbach, Neu-Ulm, Dillingen, Mindelheim und die Betriebe der Bayerischen Staatsforstverwaltung Weißenhorn und Zusmarshausen zusammengetan, um auf dem Holzplatz in Riedheim bei Leipheim den Holzkäufern aus den genannten Regionen besonders schöne Stücke anzubieten. Der Platz auf einem ehemaligen Militärgelände an der A8 und unweit der A7 liegt verkehrstechnisch günstig.

Seltene Stämme wie Mooreichen wurden angeboten

In diesem Jahr waren es 55 Bieter, die bis auf wenige Stücke alles Holz, das angeboten wurde, aufgekauft haben. Nach einer Besichtigung hatten sie auf die nummerierten Baumstämme bis zum 25. Januar ein schriftliches Angebot abgegeben. Die FBG haben diese dann am 27. Januar eröffnet und dem Höchstbieter zugeschlagen.

Auch Raritäten wie Mooreichen waren im Angebot. Foto: Bernhard Weizenegger

Schwerpunkt waren in diesem Jahr die Laubbaumarten Esche und Eiche. Insgesamt wurden 15 Laubbaumarten angeboten, darunter Seltenheiten wie Mooreiche, Apfel, Elsbeere, Erle, Linde und Walnuss. "Diese Bäume kommen nicht nur aus dem Wirtschaftswald, sondern auch aus Privatgärten, wo große Bäume manchmal weichen müssen", erklärt Kay Reiff. Auch diese besonderen Stämme können auf den Submissionsplatz gebracht werden. Dabei staunen auch Kenner der Branche, welch unerwartet hohe Preise bisweilen auf solche Raritäten geboten werden.

Der teuerste Stamm kostet 8155 Euro

Beim Nadelholz, das mit etwa einem Drittel an der Menge beteiligt war, waren Fichten, Kiefern, Douglasien und Lärche im Angebot. Aus diesem Holz werden vor allem Möbel und Konstruktionsholz in der Bau- und Möbelindustrie gefertigt. Diese Baumarten binden durch ihr schnelles Wachstum viel Kohlendioxid aus der Luft und behalten es über die gesamte Zeit der Nutzung gebunden. Daher ist es für Kay Reiff nicht nachzuvollziehen, dass die EU diese Holznutzung nicht als nachhaltig einstufen wollte. Gerade mit diesen Baumarten könnte man in kurzer Zeit dem Klima gut helfen.

Auf besonderes Interesse bei den Besuchern stieß diese Eiche mit fast sechs Festmetern und einem Umsatz von 8155 Euro. Foto: Bernhard Weizenegger

Die gebotenen Preise waren in diesem Jahr durchweg höher als in den Vorjahren. Höhepunkt bei einer Submission ist die sogenannte Braut - der Stamm, der den besten Festmeterpreis erzielt. 1663 Euro/fm erzielte eine besonders schön gewachsene Eiche, die nach Frankreich zur Herstellung von Fassdauben verkauft wurde. Der Stamm mit dem höchsten Umsatz war ebenfalls eine Eiche zum Preis von 1387 Euro/fm mit 5,88 fm zum Gesamtpreis von 8155 Euro.

Viel nützliches Wissen für die Waldbesitzer

Bei der öffentlichen Begehung wurden die Besucher von Mitarbeitern der FBG und der Bayerischen Staatsforstbetriebe in kleinen Gruppen über den weitschweifigen Platz geführt. Dabei wurde erläutert, was die Preisangebote beeinflusst. Jeder Holzkäufer denkt sich in den Stamm hinein, was für seine Produktion sich daraus ergeben kann. Für die Teilnehmer aus ganz Schwaben, die auch bei Stefanie Süss, Oberforstinspektorin vom AELF Krumbach-Mindelheim, intensiv immer wieder nach Details fragten, ist es besonders wichtig, preisbestimmende Punkte zu erfahren auf die es beim angebotenen Holz ankommt. Das sind für die Waldbesitzer und Forstfachleute nicht nur wichtige Indizien, ob und wie sie sich an der nächsten Submission beteiligen, sondern welche Baumarten bei anstehenden Pflanzungen ausgewählt werden.

Bei der Wertholzsubmissioin im Leipheimer Stadtteil Riedheim wurden mehr als 1500 Festmeter Holz für über 650.000 Euro versteigert. Die Käufer schöner Baumstämme aus Nord- und Mittelschwaben kamen auch aus dem europäischen Ausland. Foto: Bernhard Weizenegger

Reiff, Süss und ihre Kollegen erklärten, worauf die Käufer besonders achten: Struktur des Holzes, Splintanteil, Jahresringbreiten, Farbe, aber auch Risse, Fäulnis und Schnittführung. Kay Reiff empfahl, dass bei rissgefährdeten Baumarten wie Esche und Buche, sogenannte S-Ringe in die Schnittflächen getrieben werden sollten, um Rissbildung am Stamm zu verhindern. Wie wichtig die Stammpflege den Käufern ist, wurde bei den angebotenen Bäumen am Wertholzplatz auch daran sichtbar, dass viele gekaufte Stämme bereits an den Schnittflächen von den Käufern eingewachst wurden, damit der Holzverderb klein bleibt und das Holz langsam trocknet.