Hecke brennt nach Unkrautbekämpfung in Leipheim

Eine Unaufmerksamkeit eines Mannes in einer Hofeinfahrt löst den Brand der Nachbarhecke in Leipheim aus.

Ein Mann mit einem Gasbrenner flammte am Montagnachmittag in seiner Hofeinfahrt das Unkraut ab. Aus Unachtsamkeit geriet dadurch die angrenzende Hecke des Nachbargrundstücks in Brand. Durch den bei dem Feuer entstandenen Funkenflug wurde auf dem Nachbargrundstück noch eine Markise beschädigt. Die Leipheimer Feuerwehr hat die brennende Hecke gelöscht. Eine Brandgefahr für die umliegenden Gebäude bestand nicht. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Auskunft der Polizei 500 Euro. (AZ)