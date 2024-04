Illegaler Aufenthalt bei Kontrolle festgestellt

Bei einer Kontrolle ging den Günzburger Verkehrspolizisten ein 33-jähriger Mazedonier ins Netz, der sich ohne Visum in Deutschland aufhielt.

Im Rahmen einer Schleierfahndungskontrolle am Dienstagabend hielten Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg einen mazedonischen Kleinbus an der A8 bei der Rastanlage Leipheim an. Sie stellten fest, dass ein 33-jähriger mazedonischer Mitfahrer sich ohne das notwendige Visum in Deutschland aufhielt. Er überschritt sein sogenanntes „Touristenprivileg“ um mehrere Monate. Wegen des ausländerrechtlichen Verstoßes behielten die Polizisten eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich ein und der Mann wurde aufgefordert, umgehend das Bundesgebiet zu verlassen. (AZ)