Leipheim

12:00 Uhr

In Leipheim lernen Jung und Alt weiterhin voneinander

Plus Nach drei Jahren ist das Modellprojekt "BiG 2.0" der Grund- und Mittelschule Leipheim abgeschlossen. Trotzdem ist das Herzensprojekt keinesfalls beendet.

Von Nadine Ballweg

Wie funktioniert ein Roboter? Was kann ich mit einem iPad alles anstellen? Und was macht man heutzutage eigentlich in der Schule? Die Fragen, die viele Seniorinnen und Senioren sich stellen, werden von den Schülerinnen und Schülern der Grund- und Mittelschule Leipheim beantwortet. Vor drei Jahren ging das Modellprojekt mit dem Namen "BiG 2.0: Bildung im Generationenverbund" an den Start. Es brachte die Bewohner des Seniorenheims Rummelsberger Stift und der Sozialstation Leipheim nicht nur dem digitalen Moment näher, sondern auch den ersten bis zehnten Klassen der Grund- und Mittelschule. Der Schulversuch mit dem Motto "Kinder schenken Freude" gilt jetzt offiziell als beendet – doch mit dem Lernen ist hier noch lange nicht Schluss.

Neun bayerische Grund- und Mittelschulen nahmen über drei Jahre hinweg am BiG 2.0 der Stiftung Bildungspakt Bayern in Kooperation mit dem bayerischen Kultusministerium teil. Das übergeordnete Ziel des Projekts erklärt Schulleiterin Stefanie Schmid: durch einen generationsübergreifenden Austausch in den Sozialraum der eigenen Schule einwirken, sodass Jung und Alt "voneinander, miteinander und übereinander" lernen. Das "2.0" steht dabei für den Einbezug des Digitalen.

