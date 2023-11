In Leipheim regiert das Güssenprinzenpaar mit zwei Prinzessinnen

Plus Katharina I. und Thomas III. sind das Güssenprinzenpaar. Beim Leipheimer Haufen gibt es in dieser Saison zwei Kinderprinzessinnen.

Vermutungen, dass das Güssenprinzenpaar möglicherweise aus der Guggamusik kommt, hatte es schon gegeben. Gewusst hatten es aber nur ganz wenige. Am Samstag bestätigte es sich: Katharina Pfitzmayer und Thomas Briegel von den Original Leipheimer Gassaheul’r des Leipheimer Haufens sind als Katharina I. und Thomas III. das Güssenprinzenpaar.

Wie kommen eine Guggamusikerin und ein Guggamusiker zur Regentschaft? Ein Paar sind sie bereits seit sechs Jahren. Und tatsächlich wurden sie schon mehrmals gefragt, über den Leipheimer Haufen zu regieren. Als im vergangenen Fasching anlässlich des 33-jährigen Jubiläums der Leipheimer Gassaheul’r im nächsten Jahr die Idee entstand, das Prinzenpaar auch aus deren Reihen zu stellen, war für die beiden schnell klar: jetzt oder nie. Katharina Pfitzmayer, 36 Jahre alt und als Buchhalterin tätig, ist seit Langem im Fasching aktiv. Die Jettingerin war beim Fasnachtsverein Burkhardia schon Fähnrichsbraut, war beim Trommlerzug und beim Showtanz dabei. Auch bei den Gassaheul’r ist ihr Instrument die große Trommel. Neben der Guggamusik ist ein weiteres Hobby der Hundesport – sie ist Mitglied beim Schäferhundeverein Ortsgruppe Günzburg (SVOG).