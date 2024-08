Zu schnell bei Starkregen: Zwei Unfälle auf der A8 im Landkreis Günzburg

Auf der A8 ist es im Landkreis Günzburg am frühen Sonntagmorgen zu zwei Unfällen gekommen, weil die Autofahrfahrer trotz des anhaltenden Starkregens ihre Geschwindigkeit nicht angepasst haben. So befuhr laut Polizei ein 24-Jähriger mit seinem Pkw die A8 in Fahrtrichtung München, als es zu einem starken Regenschauer im Bereich Leipheim kam. Da der er seine Geschwindigkeit nicht entsprechend an die Witterungsverhältnisse angepasst hatte, verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte hierbei mit der rechten Leitplanke. An dieser und an dem Pkw entstanden nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von insgesamt etwa 26.000 Euro. Der Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Wenig später kam es im Bereich Jettingen-Scheppach in Fahrtrichtung München aufgrund der anhaltenden starken Regenfälle zu einem weiteren Verkehrsunfall aufgrund von Aquaplaning. Hierbei verlor ein 67-jähriger Autofahrer aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und touchierte die mittlere Betongleitwand. Am Pkw des 67-Jährigen entstand ein minimaler Sachschaden, welcher auf etwa 500 Euro geschätzt wird. Sowohl der Fahrzeugführer als auch seine Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. (AZ)