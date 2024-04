Kleintransporter muss nach Polen abgeschleppt werden

Ein polnischer Kleintransporter wurde auf der A8 bei Leipheim aufgehalten: Zum zweiten Mal wurde der Fahrer mit manipulierter Abgasnachbereitungsanlage erwischt.

Beamte des Gefahrguttrupps aus Memmingen kontrollierten am Montagvormittag an Rastanlage Leipheim einen Kleintransporter mit polnischer Zulassung. Hierbei brachten sie in Erfahrung, dass dasselbe Fahrzeug vor einem Monat mit einer Abgas-Manipulation auf der A7 aufgefallen war. Da die Abgasnachbereitungsanlage bei der Kontrolle immer noch nicht ordnungsgemäß funktionierte, erhob die Polizei ein weiteres Mal eine Sicherheitsleistung im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten ebenfalls, weshalb der Eigentümer das Fahrzeug nach Polen abschleppte. (AZ)