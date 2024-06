Kontrolle an der A8: Lkw-Fahrer hält Ruhezeiten nicht ein

Ein Berufskraftfahrer ist mit zwei Fahrerkarten unterwegs, um länger als erlaubt fahren zu können. Er muss eine empfindliche Strafe zahlen.

Bei einer Verkehrskontrolle an der Tank- und Rastanlage Leipheim an der A8 hat die Polizei am Freitag einen Sattelzugfahrer erwischt, der seine Lenkzeiten manipulierte. Bei der Kontrolle des Tachographen stellten die Beamten fest, dass der 41-jährige italienische Berufskraftfahrer die Dokumentation seiner Lenkzeit nicht nur mit seiner, sondern auch mit einer ihm fremden zweiten Fahrerkarte dokumentierte.

Dies tat er, um länger als erlaubt fahren zu können. Dadurch konnte er seine Ruhezeiten verkürzen oder gar ganz auszusetzen, was laut Polizei zu einem erheblichen Gefahrenpotential führt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der Fahrer hinsichtlich der begangenen Straftat eine nicht unerhebliche Sicherheitsleistung bei der Polizei hinterlegen. Die unzulässig benutzte Fahrerkarte wurde vor Ort sichergestellt. (AZ)