Lastwagenfahrer manipuliert Lenkzeiten

Bei einer Kontrolle an der A8 bei Leipheim stellten Günzburger Verkehrspolizisten fest, dass ein Lastwagenfahrer versucht hat, seine Lenkzeiten zu manipulieren.

Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Günzburger Verkehrspolizei kontrollierten am Dienstagmorgen an der Tank- und Rastanlage Leipheim einen rumänischen Sattelzug. Bei der Auslesung des Kontrollgerätes stellten die Beamten Unregelmäßigkeiten in den Daten des 46-jährigen rumänischen Kraftfahrers fest. Die genaue Überprüfung ergab, dass der Fahrer in der zurückliegenden Zeit bei seinen Be- und Entladetätigkeiten verbotswidrig seine Fahrerkarte aus dem Kontrollgerät entnahm, um somit längere Lenkzeiten einbringen zu können.

Fahrer saß bis zu 18 Stunden am Stück am Steuer

Die Auslesung ergab, dass der Fahrer in den zurückliegenden Wochen teilweise tägliche Lenkzeiten zwischen 14 und 18 Stunden ohne entsprechende Ruhezeit aufwies, obwohl nur zweimal wöchentlich maximal 10 Stunden erlaubt sind. Bei dem selbstfahrenden Unternehmer behielten die Beamten eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Bereich ein. Nachdem er in den letzten Tagen den gesetzlichen Vorgaben nachkam, konnte er seine aber Fahrt fortsetzen. (AZ)