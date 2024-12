Leipheim beschließt zum Jahresende höhere Wassergebühren

Die Stadt Leipheim investiert in den kommenden Jahren rund zehn Millionen Euro in die Trinkwasserversorgung. Ein neues Wasserwerk sowie die Sanierung der Brunnen sind nur ein Teil des umfangreichen Maßnahmenkatalogs, den das Stuttgarter Ingenieurbüro RBS wave GmbH in einem Strukturkonzept erarbeitet hat. Einen Teil der finanziellen Mittel will die Stadt über die Wassergebühren der Leipheimer Bürger einholen. Nun wurde dem Stadtrat in der Jahresabschlusssitzung eine Empfehlung zur Erhöhung in zwei Stufen vorgelegt. Dass darin nach zwei Jahren ein deutlicher Anstieg der Gebühren geplant ist, hießen nicht alle Mitglieder gut. Auch die Abwasserbeiträge sollen steigen.

