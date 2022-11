Leipheim gedenkt zum Volkstrauertag am ehemaligen Fliegerhorst

2500 Kriegstote gab es im Zweiten Weltkrieg allein beim Kampfgeschwader 77 aus Leipheim. Die Gedanken sind auch bei den Menschen in der Ukraine.

Zum ersten Mal fand in Leipheim die zentrale Veranstaltung zum Volkstrauertag am Mahnmal im Fliegerhorstmuseum statt, das aus den Originalteilen der Gedenkstätte am abgerissenen Offizierscasino besteht. Über 2500 Opfer forderte der Zweite Weltkrieg beim Kampfgeschwader 77, das in Leipheim stationiert war. Stadtkapelle, Chorgemeinschaft und viele Vereinsfahnen umrahmten das Gedenken an die Opfer der Kriege. Bürgermeister Christian Konrad sagte mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, in der die Bundesrepublik zusammen mit anderen Staaten als Waffenlieferant mitbeteiligt ist: „Jeder Krieg ist eine Niederlage für die Menschheit. Er zerstört alles, was sich die Menschen in Jahren und Jahrhunderten aufgebaut haben.“ Er forderte die Politiker auf, Zeichen der Versöhnung anstatt der Aggression zu setzen. Pfarrerin Johanna Rodrian und Pfarrer Johannes Rauch beteten unter anderem um Fantasie wie Gutes getan werden könne im Volk der Dichter und Denker. Es war eine sehr eindrückliche Veranstaltung an diesem Volkstrauertag vor dem Hintergrund des Kriegsgeschehens und den in Deutschland ankommenden Flüchtlingen.