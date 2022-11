Leipheims Duft vom Weihnachtszauber aus der guten alten Zeit

Wie früher in Leipheim Weihnachten gefeiert wurde, welche Lieder, Schmuck und Bräuche üblich waren, erzählt eine neue Ausstellung im Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente.

Der erste Advent liegt bereits hinter uns. Seit Tagen schon wird im Leiheimer Heimat- und Bauernkriegsmuseum eifrig gewerkelt. Es werden die schönsten Aufnahmen des winterlichen Leipheim aus dem Archiv geholt, Weihnachtsschmuck poliert und Puppenhäuser renoviert, um alles danach aufzustellen und zu präsentieren. Denn die Besucher der diesjährigen Weihnachtsausstellung dürfen ab dem 4. Dezember einen Blick zurück in die Geschichte der Weihnachtstraditionen der Stadt Leipheim werfen.

Erst im 20. Jahrhundert wurde in Leipheim aufwendiger gefeiert

400 Jahre lang wurde hier ein streng evangelisches Fest gefeiert, geprägt durch das einfache Leben, bestimmt durch die harte Arbeit in der Landwirtschaft. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein gab es zum Beispiel nur silbernen Christbaumschmuck – denn farbige Dekoration wäre „Hoffart“ (also eitler Stolz) und damit eine Sünde gewesen. Erst im 20. Jahrhundert wurde in Leipheim langsam anders und auch aufwendiger gefeiert: Mit dem Bau des Fliegerhorsts kamen die ersten katholischen Arbeiter in der Stadt an, nach dem Zweiten Weltkrieg dann weitere, meist katholische Flüchtlinge und Vertriebene. Sie alle lebten die in ihren Herkunftsländern liebgewonnenen Weihnachtstraditionen auch in ihrer neuen Heimat Leipheim aus.

Auch das ist Leipheim in vergangenen Zeiten (1950er-Jahre), als der Schnee auch mal zu Weihnachten lag. Foto: Sammlung Egger, Archiv Blaue Ente

Auf Spurensuche, wie evangelische Haushalte Weihnachten feierten

Susanne Anwander, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente, sowie die Mitglieder des Historischen Arbeitskreises sind in den vergangenen Wochen vor allem auf Spurensuche gegangen: Wie wurde früher in den streng evangelischen Haushalten gefeiert? Welche Unterschiede gab es in der Dekoration? Welche Lieder wurden gesungen, welche Geschichten erzählt? Was ist die in Vergessenheit geratene evangelische Variante des heute in jedem Haushalt stehenden Adventskranzes? Und haben eigentlich nur die katholischen Bürger eine Krippe in ihrem Zuhause stehen? In der neuen Sonderausstellung in der Blauen Ente dreht sich also alles um Weihnachten und die Vorbereitung darauf. Darauf stimmt auch der Titel ein, der einem bekannten Weihnachtslied entnommen ist: „Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum!”

Eröffnet wird die Ausstellung am 4. Dezember 2022 um 14 Uhr. Musikalisch gestaltet wird der Nachmittag von den Kindern der Musikschmiede Leipheim unter der Leitung von Lisa Mayer. Die Ausstellung ist bis zum 5. Februar 2023 jeweils sonntags zwischen 14 und 17 Uhr zu sehen. Führungen für Gruppen sind auch außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 08221/70742 möglich. (AZ)