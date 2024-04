Mann fährt bei Regen zu schnell und verursacht einen Unfall

Auf der A8 bei Leipheim war ein 24-Jähriger am Donnerstag zu schnell auf der nassen Fahrbahn unterwegs und prallte an die Betongleitwand.

Am Donnerstagabend kam ein 24-Jähriger bei regennasser Fahrbahn auf der A8 mit seinem Kleintransporter ins Schleudern, weil er seine Geschwindigkeit offensichtlich nicht an die Fahrbahnverhältnisse angepasst hatte. Hierbei prallte er Höhe Leipheim an die Betongleitwand am linken Fahrbahnrand und blieb dort beschädigt stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Polizei schätzt den Schaden auf 2000 Euro

Die Verkehrspolizei Günzburg stellte am Transporter einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro fest. Ob die Betongleitwand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde wird, noch geprüft. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld im niedrigen dreistelligen Bereich und einem Punkt rechnen. Zu größeren Verkehrsbeeinflussungen kam es nicht. (AZ)