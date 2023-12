Leipheim

Mehr Platz im Rathaus: So lief 2023 für die Stadt Leipheim

Plus Der Ratshauserweiterungsbau ist abgeschlossen. Es ist nur eines von vielen Projekten, das die Stadt heuer realisierte. Was 2024 alles ansteht.

Von Nadine Ballweg

Die Zeiten, in denen Mitarbeitende der Leipheimer Stadtverwaltung mit erheblichen Platzproblemen im Rathaus zu kämpfen haben, sind vorüber: Das denkmalgeschützte Wohnhaus in der Marktstraße 7 in Leipheim ist nun ein modernes Bürogebäude für einen Teil der Angestellten. Das Haus stammt aus dem 17./18. Jahrhundert und wurde für insgesamt etwa 1,2 Millionen Euro kernsaniert. Neben vielen Angestellten aus dem Hauptamt der Stadtverwaltung findet dort jetzt auch die gesamte EDV der Stadt ihren Platz in den alten Gemäuern. Im "alten" Rathaus bleibt trotz des Erweiterungsbaus kein Platz leer.

Bürgermeister Christian Konrad ( CSU) zeigt sich bei der "Schlüsselübergabe" diese Woche begeistert von dem neuen, alten Gebäude. Die Erweiterung auf das ehemalige Wohnhaus, nur wenige Schritte vom Rathaus entfernt, ermögliche wieder "ein sauber organisiertes Arbeiten". In der Vergangenheit habe es im Rathaus große Platzprobleme gegeben, manch eine Besprechung habe in der Küche stattfinden müssen, weil es an Räumen mangelte. Den nahestehenden Altbau zu erwerben war für Konrad, "ein Freund des Denkmalschutzes, wo es sinnvoll ist", ein logischer Schritt. Im Januar 2022 begannen schließlich die Bauarbeiten an dem denkmalgeschützten Haus, welches einigen Leipheimerinnen und Leipheimern auch als "Geiger-Haus" geläufig sein dürfte.

