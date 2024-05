Metallteil auf der Autobahn führt zu mehreren Unfällen

Am Montag erfassten mehrere Autofahrer ein Metallteil, das sich auf der A8 Richtung München befand. Die Polizei bittet um Hinweise zur Herkunft des Gegenstands.

Am Montag gegen 12.20 Uhr kam es auf der A8 in Fahrtrichtung München zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Zuerst überfuhr ein 78-jähriger Autofahrer ein auf der Fahrbahn liegendes, rund 50 Kilogramm schweres Metallteil und blieb anschließend auf dem Seitenstreifen liegen. Ein weiteres Fahrzeug erfasste den Gegenstand auf dem mittleren Fahrstreifen und geriet anschließend auf den linken Fahrstreifen. Hier kollidierte der 54-jährige Fahrer mit einem dritten Fahrzeug, welches nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke prallte.

Wer kann Angaben zum Metallteil auf der A8 machen?

Das dritte Fahrzeug bleib anschließend nach einer Drehung auf der Fahrbahn stehen. Den 52-jährigen Fahrer des letzten Fahrzeuges brachte der Rettungsdienst zur Abklärung in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen sperrte die Polizei den mittleren und rechten Fahrstreifen kurzfristig.

Die Feuerwehr Leipheim sowie die Autobahnmeisterei waren vor Ort im Einsatz. Über die Herkunft des Metallteils konnten die am Unfall beteiligten Fahrer nichts sagen. Die Verkehrspolizei Günzburg bittet Zeugen, die Angaben zu dem Metallteil machen können, sich telefonisch unter 08221/919-311 zu melden. (AZ)