Motorbrand auf der Autobahn A8 bei Leipheim löst Stau aus

Eine Frau ist auf der Autobahn bei Leipheim unterwegs, als Rauch aus dem Motorraum aufsteigt. Dank schneller Hilfe wird der Brand im Keim erstickt.

Am Mittwoch in den Mittagsstunden fuhr eine 44-Jährige mit ihrem Auto auf der A8 Richtung München, als sie kurz vor der Anschlussstelle Leipheim Rauch aus dem Motorraum ihres Wagens aufsteigen sah. Sie fuhr auf den Seitenstreifen, wo ihr gleich sowohl die Besatzung eines aufmerksamen Bundeswehr-Lkw, als auch ein Servicetechniker einer Brandschutzfirma, der zufällig des Weges war, Hilfe leisteten. Vereint konnten sie den Brand mit ihren Bordfeuerlöschern im Keim ersticken. Die hinzugerufene Feuerwehr Leipheim kühlte noch den Motorraum mit Wasser, bevor der Wagen abgeschleppt werden konnte. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Verkehrspolizei Günzburg kurzfristig die Autobahn komplett sperren, wodurch sich ein längerer Rückstau bildete. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. (AZ)