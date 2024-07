Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Leipheim

Im Kreisverkehr Theodor-Heuss-Straße/Shelterschleife kam es am Mittwoch gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer beteiligt war. Der 52-jährige Biker fuhr laut Polizeiangaben von der Theodor-Heuss-Straße kommend in den Kreisverkehr, während ein 65-jähriger Autofahrer von der Südumfahrung ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr. Da der 65-Jährige dem Motorradfahrer die Vorfahrt nahm, kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen an der Schulter und den Handgelenken zu, weshalb er zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einem Sachschaden im höheren vierstelligen Bereich aus. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorfahrtsfehler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis