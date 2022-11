Nauleitung ins Donaumoos wegen Wassermangel abgeschaltet

In der Nau fließt zu wenig Wasser für die Wiedervernässung. Es gibt zu wenig Niederschläge, damit sich die Grundwasserstände erholen können.

Der Klimawandel ist längst Realität. Seine ökologischen und sozialen Folgen zeigen sich in allen Regionen der Welt und auch bei uns. Extremwettereignisse wie Überflutungen und Hitze treten immer häufiger auf. Auch in diesem Jahr sorgten meteorologische Ereignisse und ihre Folgen wieder für enorme Schlagzeilen: Hitzerekorde an Deutschlands Küste, historische Trockenheit im Westen, Niedrigwasser und ausgetrocknete Flussläufe, Blaualgen-Pagen, zahlreiche Rekordwaldbrände und Trinkwassernotstände. Der Sommer 2022 war in Deutschland einer der sonnigsten, trockensten und wärmsten seit Aufzeichnungsbeginn.

Bereits der Juni brachte den Sommer auf Hochtouren, wurde im Juli zum Dauerläufer und blieb das auch im August. Erst der September brachte lindernden Regen, der Oktober war schon wieder wärmer und trockener als der Durchschnitt. Die Wassermengen reichen bei Weitem nicht aus, damit sich die Grundwasserstände erholen.

Rückschlag für den Umweltschutz

In den kühleren Wintermonaten beginnt normalerweise die Grundwasserneubildung. Die Verdunstungsraten und der Bedarf der Vegetation lassen nach. Doch die nicht ausreichenden Jahresniederschläge lassen diesen Prozess stocken. Die Grundwasserstände sinken kontinuierlich statt zu steigen und erreichen neue Tief- statt Hochstände.

Auch für den lokalen Natur- und Umweltschutz ist dies spürbar. Die Arge Donaumoos musste am 16. November die Nauleitung ins Donaumoos abstellen, weil zu wenig Wasser in der Nau fließt. Der Niedrigwasserstand ist erreicht, ab dem keine Wasserentnahme mehr für die Wiedervernässung stattfinden darf. Das passiert normalerweise nur vereinzelt im Hochsommer und zeugt von den Folgen des Klimawandels auch in unserer Region. Letztes Jahr sorgten Regenfälle auch im Sommerhalbjahr zwar immer wieder für nasse Flächen, dies waren aber nur oberflächige Ereignisse, die nicht zu einer Erholung der gesunkenen Grundwasserstände führten. Seit Jahren sinken diese immer weiter ab. Es bleibt abzuwarten, ob auch das kommende Jahr wieder Extreme mit sich bringen wird. (AZ)

