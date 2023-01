Leipheim

vor 9 Min.

Diese neuen Pläne gibt es für das Gartenhallenbad Leipheim

Plus Bei der laufenden Generalsanierung des Gartenhallenbads in Leipheim wird nicht nur das Aussehen optimiert. Auch die Energieversorgung für das Hallenbad soll mit der Zeit gehen.

Von Nadine Ballweg

Das Gartenhallenbad in Leipheim hat die erste Phase seiner Generalsanierung hinter sich. Nach dem Spatenstich im Mai 2022 hat sich einiges getan. Besonders unterirdisch habe man große Fortschritte machen können, so der leitende Architekt Hagen Pohl. Nun soll es endlich in die Höhe gehen. Bei der jüngsten Verbandsversammlung des Zweckverbands "Hallenbad Nord" entschieden die Mitglieder über Aspekte des weiteren Vorgehens. Dabei blickten sie weit in die Zukunft des Badebetriebs.

