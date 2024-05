Niesanfall eines Lkw-Fahrers führt zu Unfall auf der A8

85.000 Euro Sachschaden entstanden bei einer Kollision auf der A8 Richtung München. Ein Fahrer musste plötzlich heftig niesen und husten. Verletzt wurde niemand.

Am Mittwochmorgen ist ein 30-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der A8 in Fahrtrichtung München unterwegs gewesen. Auf Höhe Leipheim fuhr der Lkw-Fahrer auf dem mittleren Fahrstreifen und bekam nach Angaben der Polizei unvermittelt einen Nies- und Hustenanfall, sodass er seinen Sattelzug dadurch auf die linke Fahrspur lenkte. Durch das Manöver wurde ein neben dem Lkw fahrender 55-jähriger Pkw-Fahrer in die Betonschutzwand abgedrängt. Der Autofahrer kollidierte mit der Schutzwand und kam letztlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Sattelzug-Fahrer konnte sein Gespann erst einige Kilometer später auf dem Seitenstreifen anhalten. Durch den Unfall wurde der Pkw erheblich beschädigt und musste im Fortgang abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde niemand der Unfallbeteiligten verletzt, so die Beamten. Der Sachschaden wird von der Verkehrspolizei Günzburg auf rund 85.000 Euro geschätzt. Zur Absicherung der Unfallstelle waren die umliegenden Feuerwehren aus Leipheim und Günzburg eingesetzt. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden. (AZ)