Leipheim

vor 31 Min.

Papiercontainer brennt an Leipheimer Grundschule

An der Grundschule in Leipheim hat am Wochenende ein Papiercontainer Feuer gefangen. Die Polizei geht von einem mutwillig gelegten Feuer aus und sucht nach Zeugen.

Gegen 22.30 Uhr stellte ein Anwohner am Samstagabend an der Grundschule Leipheim im Jahnweg fest, dass ein Papiercontainer brannte. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Leipheim schnell gelöscht, sodass lediglich die Kunststoffabdeckung des Containers beschädigt worden ist. Der entstandene Sachschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt, so die Polizei. Nach derzeitigem Stand geht die Ermittlungsbehörde davon aus, dass der Brand mutwillig verursacht wurde. Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder Angaben zum bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)

