Per Haftbefehl gesucht, ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs

Verkehrspolizisten haben am Dienstag auf der A8 bei Leipheim einen Volltreffer gelandet: Ein Mann war unter anderem alkoholisiert ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Beamte der Verkehrspolizei Günzburg am Dienstagabend einen Autofahrer auf der A8 an der Rastanlage Leipheim an. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 46-jährigen polnischen Fahrers stellten die Beamten zunächst Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholtest bestätigte dies. Ein weiterer, gerichtsverwertbarer Alkoholtest ergab einen Wert über der 0,5 Promille-Grenze.

Der Mann aus Polen hatte keine gültige Fahrerlaubnis

Das war noch nicht alles: Die Beamten stellten zudem fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Diese wurde ihm aufgrund eines Verkehrsdeliktes entzogen. Zusätzlich wurde noch bekannt, dass gegen den 46-Jährigen ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft besteht. Diesen konnte er durch Zahlung eines dreistelligen Betrages abwenden. Die Polizisten nahmen dem 46-Jährigen die Fahrzeugschlüssel ab und leiteten unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (AZ)