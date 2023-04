Polizei ermittelt nach Einbruch in Leipheimer Kindergarten

Im Kindergarten in der Schwabenstraße in Leipheim wurde eingebrochen. Die Beute war ein Beamer. Wer hat etwas bemerkt? Die Polizei sucht Zeugen.

Eine bislang unbekannte Person ist in Leipheim im Zeitraum zwischen Freitag und Montag in den Kindergarten in der Schwabenstraße eingebrochen. Unter anderem wurde ein Beamer erbeutet. Beim Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)