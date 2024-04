Polizei erwischt Schwarzfahrer bei Kontrolle auf der A8

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn stellt die Verkehrspolizei Günzburg bei einem ausländischen Fahrer mehrere Verstöße fest. Die Fahrt konnte nicht fortgesetzt werden.

Einen Pkw mit französischer Zulassung unterzogen Beamte der Verkehrspolizei Günzburg am Donnerstagabend auf der A 8 bei Leipheim einer Kontrolle. Der 31-jährige algerische Fahrer händigte laut Polizeiangaben den Beamten eine Kopie seiner abgelaufenen algerischen Fahrerlaubnis aus und gab zu Protokoll, dass sich das neue Originaldokument aktuell bei der Führerscheinstelle in Frankreich befindet. Eine Anfrage der Beamten bei einer französischen Kontaktstelle ergab, dass der 31-Jährige in Frankreich keine entsprechenden Eintragungen hatte und somit ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Polizei stellte Kennzeichen des Fahrzeuges sicher

Ein Abgleich der Zulassung des Fahrzeuges ergab, dass auch hier keine Übereinstimmung erzielt werden konnte. Gegen den 31-Jährigen ermittelt die Polizei nun aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen die Fahrzeugzulassungsverordnung. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen sowie die Kopie der abgelaufenen Fahrerlaubnis stellten die Beamten sicher. (AZ)