Polizei sucht Zeugen für Einbruch in eine Leipheimer Schule

Wer waren die unbekannten Täter, die nachts in die Schule eingebrochen sind. Nicht nur Möbel wurden beschmiert und beschädigt, die Täter haben auch etwas erbeutet.

Über eine verschlossene Feuertüre verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0.00 Uhr Zugang zu einem Schulgebäude in der Jahnstraße. Laut Polizeiangaben beschmierten die Einbrecher in mehreren Klassenzimmern Wände und Möbel mit Filzstiften. Außerdem wurde eine Wanduhr gestohlen.

Die Günzburger Polizei ermittelt nach den Tätern und sucht Zeugen

Neben dem Fluchtweg fand die Polizei mehrere Zigarettenstummel auf, welche vermutlich den Tätern zuzuordnen sind. Die Polizeiinspektion Günzburg ermittelt und nimmt Zeugenhinweise oder Angaben zu den bislang unbekannten Tätern unter der Telefonnummer 08221-9190 entgegen. (AZ)