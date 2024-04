Radler war als Geisterfahrer auf der Autobahn unterwegs

Mit seinem Fahrrad ist ein 32-Jähriger am Ostersonntag bei Leipheim gegen die Fahrtrichtung auf die A8 gefahren. Die Fahrradtour endete im Krankenhaus.

Ein 32-jähriger Fahrradfahrer ist am Ostersonntagabend an der Anschlussstelle Leipheim als Falschfahrer in Richtung München auf die A8 aufgefahren. Noch im Bereich der Ausfahrt kam es zum Zusammenstoß mit einem dort fahrenden Auto, wobei der Radfahrer stürzte. Der Mann wurde nach Polizeiangaben mit Verdacht auf einen Beinbruch ins Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)