"Schwäbisches Donaumoos" ist für UN-Dekade-Projekt 2024 nominiert

Die Arbeit der Arge Donaumoos steht als eines von sechs bundesweit repräsentativen Projekten zur Wahl zum "Projekt des Jahres 2024". Hier kann man abstimmen.

Die Auszeichnung "Projekt des Jahres der UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen" wird im Rahmen eines Wettbewerbs vergeben. Zur Wahl stehen sechs bundesweit repräsentative Wiederherstellungsprojekte, die in den beiden Wettbewerbsrunden des vergangenen Jahres jeweils die drei Spitzenplätze belegten. Die Jury des Bundesumweltministeriums und des Bundesamtes für Naturschutz hatte das Projekt "Schwäbisches Donaumoos" der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos (Arge) als Top-3-Projekt in der Kategorie "Moore und Feuchtgebiete" ausgewählt.

Ziel des UN-Dekade-Projektwettbewerbs ist, herausragende Initiativen zur Erhaltung, Wiederherstellung und Pflege von Ökosystemen in Deutschland sichtbarer zu machen und neue Projekte anzuregen. Mit der Online-Abstimmung zum Projekt des Jahres 2024 wollen die Organisatoren auch der breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit eröffnen, sich an diesem Prozess zu beteiligen, so die Pressemitteilung der UN-Dekade.

Bis 29. April kann man für das Projekt aus dem Kreis Günzburg abstimmen

Die öffentliche Abstimmung findet online vom 15. bis 29. April 2024 statt. Die Publikumswahl, bei der jeder und jede mitmachen kann, erfolgt online über folgende Webseite: www.undekade-restoration.de/wahl-projekt-des-jahres.

Bereits seit mehr als 30 Jahren leistet die Arge laut der Pressemitteilung im Donaumoos herausragende Arbeit beim Schutz und der Wiederherstellung von Mooren. In Zusammenarbeit mit Landwirtinnen und Landwirten werden Moorflächen wiedervernässt und naturschutzverträgliche Bewirtschaftungsformen etabliert. So entsteht ein Biotopverbundsystem, das den gesamten Landschaftsraum ökologisch verbessert. Forschung und Monitoring begleiten das Projekt, um Erfolge nachzuweisen und auf weitere Flächen übertragbar zu machen. Eine vielfältige Öffentlichkeitsarbeit und umweltpädagogische Angebote machen das Donaumoos für Besucherinnen und Besucher erlebbar und erhöhen die Akzeptanz für die Naturschutzmaßnahmen.

Die Vereinten Nationen haben die Jahre 2021 bis 2030 zur UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen erklärt. Sie rufen dazu auf, die fortschreitende Verschlechterung und Zerstörung dieser überall auf der Welt zu stoppen und degradierte Ökosysteme wiederherzustellen. Die nationalen Beiträge, die Deutschland zur Wiederherstellung von Ökosystemen leistet, sind Teil der internationalen Aktivitäten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch