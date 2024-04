Seniorencafé der Nachbarschaftshilfe hat eine neue Heimat

Immer wieder musste das Seniorencafé der Nachbarschaftshilfe Leipheim umziehen - nun wird die Gaststube im Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente genutzt.

Seit 2019 gehört das Seniorencafé zum Angebot der Nachbarschaftshilfe Leipheim. Ab sofort hat es eine neue Heimat: Die Gaststube in der Blauen Ente. Am Mittwoch, 17. April, sind von 14.30 bis 17 Uhr wieder alle Senioren und Seniorinnen zum Seniorencafé eingeladen. Es bleibt ein zwangloser Termin für all jene, die mal raus aus dem eigenen Zuhause und sich mit anderen bei Kaffee und Kuchen unterhalten wollen.

Geplant sind in der Zukunft auch wieder Vorträge über Pflege- oder Gesundheitsthemen, genauso wie Sing- und Bastelstunden oder kulturelle Angebote. Dieses Mal kann zum Beispiel die bis 19. Mai im Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente laufende Sonderausstellung über den Bauernkrieg im Museum besichtigt werden. In „Aufbruch bis zum Ende. 21 Schicksale – Eine Ausstellung in Biografien“ werden 21 Persönlichkeiten aus der Zeit des Bauernkriegs vorgestellt.

Unkomplizierte und kostenlose Unterstützung der Nachbarschaftshilfe

Für Fragen rund um die Ausstellung und den Bauernkrieg an sich steht die wissenschaftliche Mitarbeiterin Susanne Anwander zur Verfügung. Der Eintritt ist frei – ebenso wie die Tasse Kaffee. Mitarbeiter der Nachbarschaftshilfe sind natürlich ebenfalls vor Ort, um denjenigen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, die unkompliziert und kostenlos Hilfe im Haushalt oder beim Einkauf benötigen.

Seit 2018 existiert die Nachbarschaftshilfe Leipheim, ein rein ehrenamtlicher Dienst für Mitbürger. Nicht nur Senioren sondern auch junge Familien oder Alleinerziehende brauchen manchmal Hilfe – bei der Gartenarbeit, bei Amtsgängen oder in der Kinderbetreuung. Die Nachbarschaftshilfe Leipheim versucht hier zu vermitteln. Ansprechpartner ist Eva Geyer, E-Mail genoveva.geyer@gmx.de, die als Vermittlerin zwischen Hilfesuchenden und Hilfebietenden agiert. (AZ)