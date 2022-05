So werden die 26 Millionen für das Gartenhallenbad in Leipheim investiert

Plus Seit vielen Jahren wurde über die Zukunft des Gartenhallenbads Leipheim diskutiert. Endlich haben die Baumaßnahmen begonnen. Wie das Bad künftig aussehen soll.

"Heute ist ein guter Tag für den nördlichen Landkreis", sagt Leipheims Bürgermeister Christian Konrad (CSU) beim Spatenstich für die Sanierung des Gartenhallenbads. Lange war die Zukunft des Bads ungewiss. Nach Diskussionen, die vor mehr als zehn Jahren begannen, ist es nun endlich so weit. Bei bestem Wetter verkündeten Konrad und Landrat Hans Reichhart den Start der Umbaumaßnahmen.