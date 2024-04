Spontane Heiratswillige kommen am Mittwoch nach Leipheim

"Einfach heiraten" heißt die Aktion der evangelischen Kirche, bei der sich Paare am 24. April in der Leipheimer St. Veitskirche den Segen Gottes holen können.

Ohne Vorbereitung und Anmeldung kirchlich heiraten oder Segen für die Partnerschaft empfangen: Im Rahmen der Aktion „Einfach Heiraten“ ist das am Mittwoch, 24. April, in der Leipheimer St. Veitskirche möglich. Von 14 bis 22 Uhr ist dort alles vorbereitet. Pfarrer Markus Göring erklärt den Ablauf und für wen das Angebot gedacht ist.

Die Möglichkeit, „einfach zu heiraten“, richte sich an Paare aus den Landkreisen Günzburg, Neu-Ulm und Dillingen, die bisher nur standesamtlich verheiratet sind, ein Ehejubiläum feiern wollen oder Segen für ihre Partnerschaft wünschen, so der Leipheimer Pfarrer. Das Angebot, das es zum ersten Mal in Leipheim gibt, ist Teil einer bayernweiten Aktion der evangelischen Kirche. „Die Idee kam auf, weil es immer wieder Leute gibt, die aus verschiedenen Gründen zur kirchlichen Heirat nicht gekommen sind – standesamtlich heiratet man ja oft schnell.“ Das könne auf diese Art unkompliziert und schnell nachgeholt werden. Es müsse aber nicht unbedingt die kirchliche Trauung sein. „Wir sind auch offen für alle, die Gottes Zuspruch für ihre Partnerschaft haben möchten, oder für Ehepaare, die zum Beispiel ihre goldene Hochzeit in dem Zug feiern wollen“, betont Göring.

Heiraten ohne viel Aufwand und großes Drumherum

Vergangenes Jahr hätten einige Gemeinden einen Probelauf gemacht, und der sei gut gelaufen. „Aus unserer Region war aber keine Gemeinde bei der Aktion dabei.“ Das ändert sich nun: „Wir haben die Kapazitäten und Lust, das anzubieten.“ Insgesamt fünf Pfarrerinnen und Pfarrer aus Thannhausen, Burgau, Leipheim und Neu-Ulm stehen am Mittwoch bereit, um den Paaren einzeln den Segen zu überbringen. Zehn ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgen zudem für eine festliche Stimmung in der St. Veitskirche, in der sich die Paare dann in dieser einfachen Form, ohne viel Aufwand und großes Drumherum, trauen lassen können.

Eine vorherige Anmeldung ist zwar möglich, aber nicht nötig. „Paare können einfach vorbeikommen, zuerst wird ein Gespräch mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer geführt und nach einer kurzen Pause zum Verschnaufen ein circa 20-minütiger Trau- oder Segnungsgottesdienst in der geschmückten Kirche gefeiert. Bis zum frühen Abend sogar mit Livemusik.“ Pfarrer Göring rät den Paaren, sich insgesamt etwa eineinhalb Stunden Zeit zu nehmen. Wichtig sei außerdem zu wissen, dass für eine offizielle kirchliche Hochzeit eine vorherige standesamtliche Trauung sowie die evangelische Konfession nötig sind. „Für die Segnungen sind wir konfessionell offen.“

Hochzeit nur zu zweit? In Leipheim ist das unkompliziert möglich. Foto: Christin Klose, dpa (Symbolbild)

Wie groß der Andrang am Mittwoch sein wird, kann Markus Göring schlecht einschätzen. Ein Paar hätte sich bisher für eine bestimmte Uhrzeit angemeldet. Die Stadt Memmingen hat vergangenes Jahr an der Testphase teilgenommen, weiß der Pfarrer. „Die Erfahrung von Memmingen hat gezeigt, dass am Nachmittag einige kamen und am Abend nach Feierabend noch mal ein Schwung von Leuten, die es im Radio gehört oder in der Zeitung gelesen hatten.“ Göring verspricht: „Wir sind da, egal, wie viele kommen.“

Info: Das Angebot ist für Paare kostenfrei, die Gemeinde freut sich allerdings über eine Spende. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.evangelisch-in-leipheim.de und segen.bayern-evangelisch.de oder direkt bei Pfarrer Markus Göring, Telefon 08221/7675.