Streit eskaliert: Ehefrau bedroht Mann mit Küchenmesser

Am Montagabend ist es in Leipheim zu einem Familienstreit zwischen zwei Ehepartnern gekommen. Wie die Polizei berichtet, eskalierte die Auseinandersetzung und die 46-jährige Frau bedrohte ihren 24-jährigen Ehemann mit einem Küchenmesser. Durch eine Stichbewegung in Richtung ihres Mannes verletzte die Frau diesen leicht. Eine ärztliche Versorgung war laut Polizei aber nicht notwendig. Die Ehefrau erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei führte eine räumliche Trennung der beiden Parteien durch. (AZ)