Swingender Advent auf Deutsch und Nordisch

Sie kommt aus Finnland, studierte in Frankfurt am Main Jazz-Gesang und ist jetzt Wahlmünchnerin. Bei ihrem Konzert „Joulu und Jul“ im Leipheimer Zehntstadel drehte Tuija Komi finnische, skandinavische und deutsche Weihnachtslieder durch die Jazzmühle. Unterstützt wurde sie dabei von drei kongenialen Musikern, Martin Kolb an Schlagzeug und Perkussion, Peter Cudec am Kontrabass und Stephan Weiser am Flügel. Alle drei absolvierten ein Jazz-Studium, Cudec und Weiser haben sogar zusätzlich noch eine klassische Ausbildung. Weiser ist zudem der Arrangeur vieler Stücke der Gruppe.

Martin Gah Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Advent Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis