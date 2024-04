Verlosung: Erhard Dietl kommt in den Zehntstadel

Der "Olchis"-Erfinder liest am 18. April im Zehntstadel aus seiner Autobiografie „Ein Vater wie meiner“ und bringt eigene Lieder mit. Die Redaktion verlost Karten.

Seine kleinen grünen Monster „Die Olchis“ haben in unzähligen Kinderzimmern ein Zuhause gefunden und den Münchner Autor und Illustrator berühmt gemacht. Jetzt hat Erhard Dietl seine eigene Lebensgeschichte geschrieben. Im Mittelpunkt steht sein Vater, der vieles war, nur kein Familienmensch. Einerseits geistreich und gebildet, Redakteur, Fotograf und Literat, andererseits Spion für die DDR und Trinker.

Sein literarisch-musikalisches Programm "Goldene Zeiten" ist eine spannende Zeitreise ins Nachkriegsdeutschland und ein berührendes Portrait einer ambivalenten Vater-Sohn-Beziehung. Dietls Lieder erzählen von der Liebe zum Großvater, von Abenteuern an der Donau, den zehn Geboten, der ersten Liebe und von bunten Plastikblumen. Dabei sind Geschichten aus einem fast ganz normalen Leben, in denen sich jeder auch ein bisschen wiederfindet.

Die Redaktion verlost 3x2 Tickets für Erhard Dietl

Erhard Dietl kommt am Donnerstag, 18. April, um 20 Uhr in den Zehntstadel Leipheim, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 19,80 bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, im Bürgerbüro der Stadt Leipheim, 08221/70737 oder 08221 70710 (nur hier auch telefonische Reservierung) oder online auf www.zehntstadel-leipheim.de sowie an der Abendkasse für 21 Euro.

Nichts zahlen müssen Gewinner unserer Verlosung. Die Redaktion verlost dreimal zwei Eintrittskarten für Erhard Dietls "Goldene Zeiten". Wer teilnehmen möchte, sendet eine E-Mail an gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de mit Namen, Adresse und dem Betreff "Dietl". Einsendeschluss ist Dienstag, 16. April, 12 Uhr. Die Tickets werden an der Abendkasse für die Gewinner hinterlegt.

