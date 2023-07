Versuchte Brandstiftung an einer Kellertüre in Leipheim

Ein Unbekannter wollte in Leipheim eine Holzkellertüre in Brand stecken. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Samstagnachmittag stellte ein Geschädigter fest, dass in dem Schloss seiner Holzkellertüre in der Uhlandstraße in Leipheim ein glimmendes Zeitungspapier steckte. Es entwickelte sich jedoch kein Feuer. Vielmehr handelte es sich laut Polizei um den untauglichen Versuch einer Brandstiftung eines bisher unbekannten Täters. Es entstand kein Sachschaden. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)