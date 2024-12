In der Nacht von Freitag auf Samstag haben in Günzburg und in Leipheim zwei Personen Widerstand gegen Polizisten geleistet. Wie die Polizei mitteilt, meldete gegen 19.20 Uhr ein Bürger eine hilflose Person in der Schlachthausstraße. Ein 28-Jähriger war erheblich alkoholisiert und konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Aufgrund der akuten Eigengefährdung sollte die Person zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Als die Beamten dem 28-Jährigen dies erklärten, ließ er sich auf den Boden fallen und sperrte sich. Nur mit erheblichem Kraftaufwand gelang es den Beamten, denn Mann in das Dienstfahrzeug zu bringen.

Gegen 23.30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Günzburg eine 19-Jährige aus Leipheim gemeldet, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Laut Polizei sollte diese aufgrund erheblicher Eigengefährdung in eine Fachklinik überstellt werden. Als sie in einen Rettungswagen gebracht werden sollte, leistete die junge Frau Widerstand gegen die Beamten, indem sie sich mehrfach aus deren Griffen riss. Die 19-Jährige wurde aufgrund ihres Gesundheitszustandes anschließend in eine Klinik verlegt. (AZ)