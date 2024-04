Leipheim

vor 31 Min.

Wird die Europahymne Teil des Leipheimer Kinderfests?

Plus Im Kultur- und Festausschuss wurde der Vorschlag eines Stadtrats diskutiert, auf dem Kinderfest solle die Europahymne gesungen werden. Die Abstimmung war knapp.

Von Jana Korczikowski

Beim Kinderfest soll bei der Hauptveranstaltung am Sonntag auf dem Festplatz neben der Bayernhymne und der deutschen Nationalhymne auch die Europahymne gespielt werden. Dieser Ansicht ist zumindest der Leipheimer Stadtrat Volkhard Schreiner ( CSU) und hat deshalb beim Kultur- und Festausschuss einen entsprechenden Antrag eingereicht. Dieser wurde kontrovers diskutiert.

Schreiner ist der Ansicht, dass das Thema Europa immer mehr Raum einnehme. "Ich würde es aus formaler Sicht gut finden, die Hymne aufzunehmen, und auch inhaltlich denke ich, dass man das Thema einbringen muss – und in Schulen junge Leute darauf hinweisen", sagte der Stadtrat zur Erklärung seines Antrags in der Sitzung. Würden sich die Räte für die Aufnahme der Europahymne auf dem Kinderfest vom 13. bis 15. Juli aussprechen, so müsse in einer zweiten Abstimmung entschieden werden, ob mit oder ohne gesungenen Text.

