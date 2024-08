Manfred Enderle mit Sieben-Schwaben-Medaille ausgezeichnet

Der Leipheimer Manfred Enderle ist mit der Sieben-Schwaben-Medaille des Bezirks ausgezeichnet worden. Ausschlaggebend war dabei der Einsatz des „Pilzpapstes“ auf dem Forschungsgebiet der Mykologie.

Die Sieben-Schwaben-Medaille wird an Menschen verliehen, die sich Verdienste um das Gemeinwohl in Bayerisch-Schwaben erworben haben. Die Auswahl der geehrten Bürgerinnen und Bürger trifft der Bezirkstagspräsident. Im Fall von Manfred Enderle war sein seit Jahrzehnten herausragendes Engagement auf dem Forschungsgebiet der Mykologie ausschlaggebend. Zahlreiche Publikationen sowie Auszeichnungen und Ehrungen sind der Verdienst für diese ehrenamtliche Tätigkeit, heißt es in der Begründung des Bezirks. Zusammen mit anderen europäischen Pilzforscherinnen und -forschern trug der Leipheimer zur Beschreibung von etwa 25 für die Wissenschaft neue Pilzarten bei. Seine Hauptpublikation „Die Pilzflora des Ulmer Raumes“, mit Nennung und Darstellung von etwa 2800 Pilzarten, wurde weltweit in mehr als 27 Länder versandt.

Mehr als 200 Pilzführungen hat der Leipheimer gestaltet

Sein Fachwissen hat er darüber hinaus in mehr als 200 pilzkundlichen Führungen an die Bevölkerung weitergegeben. Zwei Arten sind nach ihm benannt: Enderles Samthäubchen und Enderles Rötling. Ferner tritt er als Sachverständiger und Referent der Deutschen Gesellschaft für Mykologie e.V. (DGfM) auf und gilt als Hauptansprechpartner der Giftnotrufzentrale München bei vermeintlichen und realen Pilzvergiftungen, wodurch er mithilfe seines Fachwissens vielen Menschen helfen konnte.

„Aufgrund dieser Faktoren halten wir seine mehr als 40-jährige Tätigkeit für die Erforschung und den Schutz der hiesigen Pilzflora und der schützenswerten Naturräume für besonders auszeichnungswürdig“, schrieb die Abteilung, Bau, Umwelt und Energie zu Enderles Nominierung. Eine offizielle Übergabe des Preises hatte laut Bezirk Schwaben aus Termingründen nicht stattgefunden. (AZ)