Regierung von Schwaben stimmt Sparkassenfusion Schwaben-Bodensee zu

Plus Die letzte Hürde für den Zusammenschluss mit der Sparkasse Günzburg-Krumbach ist genommen. Ein Punkt ist den beiden neuen Vorstandsvorsitzenden besonders wichtig.

Die Regierung von Schwaben hat die Fusion der Sparkasse Schwaben-Bodensee und der Sparkasse Günzburg-Krumbach zum 1. Juli genehmigt. Das hat die Sparkasse am Mittwoch in einer Pressemitteilung öffentlich gemacht. Damit ist der letzte Baustein für die Fusion gesetzt, bei der die bisherige Sparkasse Schwaben-Bodensee und die Sparkasse Günzburg-Krumbach verschmelzen. Durch die Fusion entsteht die viertgrößte Sparkasse Bayerns mit 11,9 Millionen Euro Bilanzsumme.

Ende Januar hatten die beiden Sparkassen bekannt gegeben, dass sie die Fusion rückwirkend zum 1. Januar vollzogen werden soll. Rechtlich ist der Fusionstermin am 1. Juli, die technische Fusion, also die Zusammenführung der Datenbestände beider Sparkassen, erfolgt zum 17. November. Die an der Sparkasse beteiligten Kommunen hatten im Früjhar der Fusion einhellig ihre Zustimmung erteilt.