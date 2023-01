Memmingen

vor 17 Min.

So feiert der Landkreis Günzburg den Fasching im TV

Plus Der Fasching mit Publikum ist wieder im Fernsehen zurück. "Schwaben weissblau" setzt auf Bewährtes. Welche Rolle dabei der Landkreis Günzburg spielt.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Die Faschingsorden, die Mitwirkenden und prominenten Gästen als Erinnerung mitgegeben werden, liegen am Freitagabend in einem Nebenraum der Memminger Stadthalle ausgebreitet auf einem Tisch. Mike Tögel aus Offingen war 14 Jahre lang Präsident der Burgavia – bis 2018. Jetzt organisiert er für den Regionalverband Bayerisch-schwäbischer Fastnachtsvereine (BSF) die tollen Tage und Wochen mit, in der Rolle eines Vizepräsidenten. Fast liebevoll betrachtet Tögel die närrischen Auszeichnungen. Sie hängen an Bändchen, die in weiß und blau gehalten sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen