Das ist beim nächsten Kulturabend in Mindelaltheim geboten

Mit der kommenden Veranstaltung im Mindelaltheimer Dorfzentrum feiert der dortige Verein „Kunst und Kultur auf dem Dorf“ sein 20-jähriges Gründungsjubiläum. Die Events, die der Verein zweimal pro Jahr organisiert, sind Konzerte, die von Ausstellungen lokaler Künstler begleitet werden. Am 20. September wird das Jubiläum gefeiert. Bei der Musik gibt es diesmal ein Wiedersehen: schon bei ihrem letzten Auftritt im Jahr 2017 sorgten „The Spirit of Smokie“ für beste Stimmung. Zwei Mitglieder dieser Formation – der Gitarrist Andy Whelan und der Bassist Graham Kearns (beide auch Sänger) - spielten auf verschiedenen Solo-Alben der Mitglieder der britischen Kultband der 1970er.

In Mindelaltheim ist „The Spirit of Smokie“ zu erleben

Frontmann ist der Gitarrist und Sänger Dean Barton. Dessen Vater Alan Barton war nach dem Ausstieg von Chris Norman 1986 Sänger von Smokie, bis er bei einem Unfall des Tourbusses 1995 im Alter von 41 Jahren auf tragische Weise ums Leben kam. Von seinem Vater hat Dean Barton die gleiche rauchige Stimme geerbt, die auch Chris Norman auszeichnet. Bei der „Acoustic Tour“ stehen nur drei der fünf Mitglieder von „The Spirit of Smokie“ auf der Bühne. Außerdem verwenden die beiden Gitarristen - wie der Name der Tour verrät - nur akustische Gitarren.

Schon beim „For a few Dollars more“ zeigten die drei Musiker 2017 ihre Qualitäten, die sich den ganzen Abend durchzogen: perfekt aufeinander abgestimmter dreistimmiger Satzgesang trifft auf einen exakten und swingenden Bass, eine jammernde Leadgitarre (Andy) und eine perkussive Rhythmusgitarre, gelegentlich auch mit Fingerpicking (Dean). Sollten sie bei ihrer alten Form geblieben sein, ist für 2024 kein Oldie-Museum zu erwarten. 2017 bot die Gruppe reizvolle neue Interpretationen der Klassiker. So versahen sie zum Beispiel „I´ll meet you at Midnight“ mit einem Jungle-ähnlichen Groove. Bei „Living next door to Alice“, das als erste Zugabe erklang, spielten sie den letzten Refrain dreimal so schnell wie üblich.

Mit derselben Ausdruckskraft interpretierten „The Spirit of Smokie“ auch Rock-Klassiker, die nicht von Smokie sind. Angefangen bei „Take good care of my Baby“ von Bobby Vee über „Have you ever seen the Rain?“ von CCR bis hin zu Tom Pettys „Free Falling“. Bei der Zugabe präsentierte Dean Barton ein Stück von einem seiner Sängeridole, nämlich „Summer of 69“ von Bryan Adams. Und 2017 fanden auch neue Songs Eingang in das Konzertprogramm. Die Lieder aus dem damaligen neuen Album konnten sich mit den Smokie-Kompositionen messen, was eine Gegenüberstellung des ersten großen Smokie-Hits „If you think you know how to love me“ mit einem Titel aus dem damals neuen Album zeigte.

Künstlerin aus Bubesheim zeigt ihre Werke

Die bildende Künstlerin des Abends ist Renate Munz-Werner aus Bubesheim. Seit etwa zehn Jahren ist Kunst ihr Hobby. Sie besuchte Kurse zur künstlerischen Verarbeitung verschiedener Materialien, etwa Stein, Hanf, Holz und Modelliermasse. „Die Anregung Holz zu verarbeiten kommt sogar aus Südtirol. Aus den Kursen entwickelten sich bei mir automatisch verschiedene Techniken, zum Beispiel Pouring“, also Fließ- und Gießtechnik, sagt Renate Munz-Werner. Daraus entstand auch die Eigenheit ihrer Kunstwerke, in denen Acrylfarben mit verschiedenen haptisch fassbaren Objekten, wie zum Beispiel Blattgold, Hölzern und Steinen zusammengebracht werden.

Renate Munz-Werner aus Bubesheim ist die bildende Künstlerin beim nächsten Mindelaltheimer Kulturabend. Foto: Günther Werner

Die Veranstaltung geht am Freitag, 20. September, im Dorfzentrum Mindelaltheim über die Bühne. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Saalöffnung um 19 Uhr. Wegen des begrenzten Kartenkontingentes wird dringend um Vorbestellung gebeten, entweder über Telefon 0172/8222872 oder 08222/961620 oder E-Mail georg.gah@kabelmail.de