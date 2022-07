The Stimulators präsentieren Musik aus dem Lockdown

Die Band „The Stimulators“ spielen in Mindelaltheim Songs aus ihrem neuen Album und weitere Titel aus ihrer 23-jährigen Plattenkarriere.

„Die Zeit bei Willy Michl waren meine Lehrjahre. Sie begannen, als ich 17 war, und ich durfte viel ausprobieren.“ Das erzählt einer der musikalischen Gäste beim jüngsten Event des Mindelaltheimer Kulturvereins. Der Gitarrist Peter Schneider begleitete den Erfinder des bayerischen Blues insgesamt über zehn Jahre lang, unter anderem auch beim Auftritt in der Fernsehserie „Gaststätte zur Freiheit“ in den 80er-Jahren. Einen ganz anderen Stil zeigte Schneider in Mindelaltheim mit seiner Band „The Stimulators“. Sie präsentieren eine Mischung aus Rock, Reggae, Ska und Latin. Denn das ist die Musik, die alle Bandmitglieder seit ihrer Jugend begeistert.

80 Prozent ihres Repertoires sind Eigenkompositionen, 20 Prozent Umarbeitungen und Coverversionen. Die Texte sind nicht bayerisch, sondern englisch und stammen aus der Feder des Rhythmusgitarristen und Sängers Oliver Stephan. Seine Stimme ist immer klar und deutlich, mal ganz hoch und mal ganz tief. Das aktuelle Album „Travelogue“ (Reisetagebuch) entstand im Lockdown. Die Texte setzen sich mal nachdenklich, mal humoristisch damit auseinander. Die Coverversion „Ride Your Donkey“ der jamaikanischen Band The Tennors (Original von 1968) beschäftigt sich mit dem Verzicht und rät zum Optimismus: „Wenn du kein Pferd hast, dann reite eben deinen Esel!“

Humoristische Eigenkomposition in Mindelaltheim

Der Sound dieses Stückes ist so richtig laid back. Die Melodie wechselt zwischen Schneiders Leadgitarre, Stephans Gesang und Florian Sagners Trompete. Einmal zeigen sich alle Mitglieder der Band im perfekt aufeinander abgestimmten Satzgesang. Humoristisch ist die Eigenkomposition „House Full Of Liquor“ (Haus voller Schnaps), der die Isolation in der Pandemie beleuchtet. Ein Hausherr hat sich erst vor Kurzem eine gut bestückte Hausbar eingerichtet, aber durch den Lockdown hat er niemanden mehr, mit dem er trinken könnte. Der Sound dieses Stückes ist treibend jazzig, die beiden Gitarren und die Bläsersektion (neben dem Trompeter noch Thomas Roth am Saxofon) spielen mal miteinander, mal in Dialog und mal solistisch.

Die Stimmung einer lateinamerikanischen Bar zaubert die Eigenkomposition „Cai Pirinha“ herauf. Von einem Segelkurs ließ sich Schneider zum Song „Man Over Board“ (Mann über Bord) inspirieren, der an Surfrock erinnert. Ein großes Vorbild aller Bandmitglieder war der Gypsi Swing-Gitarrist Django Reinhardt. Eines seiner Stücke arbeiteten die Stimulators für ihre Besetzung um und Stephan versah es mit einem würdigenden Text.

Der Bassist Uli Lehmann und der Schlagzeuger Hans Mühlegg geben dem ganzen nicht nur ein solides rhythmisches Fundament, auch sie präsentieren sich während des Konzerts mit packenden Soli. Gelegentlich spielt der Trompeter auch Congas. Die Stimmung im Dorfzentrum ist gut: Es wird getanzt, mitgeklatscht und mitgesungen. Nach dem Konzert sprechen zwei Männer aus dem Publikum über ihre Eindrücke, beide mit einem guten Fazit. Der Erste ist einfach rundweg begeistert. Der Zweite findet, dass im ersten Teil des Programms die Rhythmuswechsel öfters etwas unvermittelt kamen. „Aber im zweiten Teil haben sie dann richtig aufgedreht, das war toll!“, ergänzt er.